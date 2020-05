Borderlands 3: il Saccheggio Universale si sposta su Eden-6!

Prosegue l'evento Saccheggio Universale di Borderlands 3, un tour di quattro settimane nel sistema solare del gioco a base di bottino leggendario.

Ogni settimana, un pianeta di Borderlands 3 diventa una vera e propria miniera di bottino in cui si hanno più probabilità di recuperare determinati tipi di oggetti leggendari in ognuna delle sue zone. Ora è arrivato il turno di Eden-6, la desolata e sconfinata palude del clan Jakobs. Fino alle 17:59 di giovedì 14 maggio, avrete maggiori possibilità di trovare questi oggetti nelle seguenti zone:

Floodboor Basin : Pistole e Mod di classe;

: Pistole e Mod di classe; The Anvil : SMG;

: SMG; Jacob's Estate : Fucili d'Assalto e Scudi;

: Fucili d'Assalto e Scudi; Voracious Canopy : Fucili di Precisione;

: Fucili di Precisione; Ambermire : Shotgun e Mod Granate ;

: Shotgun e Mod Granate ; Blackbarrel Cellars: Armi pesanti e Artefatti.

Dopo Eden-6, verrà il turno del pianeta Nekrotafeyo che sarà un luogo di Saccheggio Universale dalle 18:00 di giovedì 14 maggio alle 17:59 di giovedì 21 maggio. Borderlands 3, ricordiamo, è disponibile all'acquisto su PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia e PC (via Steam ed Epic Games Store). Se siete abbonati a Twitch Prime avete diritto ad un bundle con Skin e Chiavi d'Oro gratis per Borderlands 3.