Borderlands 3: anche a San Valentino arriva un codice da 3 Chiavi d'Oro gratis

A pochi giorni dalla diffusione di un codice SHiFT di Borderlands 3 pubblicato in occasione del Giorno del Crepacuore, ecco che il team di sviluppo propone ai fan dello sparatutto un altro codice gratuito per riscattare tre Chiavi d'Oro e arricchire ulteriormente il proprio arsenale con del bottino leggendario.

Ecco di seguito la sequenza di numeri e lettere da inserire sul sito ufficiale del looter shooter:

C9CJT-H5R6S-CXCRH-RJ3TB-WHW5T

Esattamente come i codici che sono stati diffusi da Gearbox Software nelle ultime settimane, anche questo non resterà attivo per sempre e potrà essere utilizzato dai giocatori solo in una precisa finestra temporale: avrete infatti la possibilità di riscattare il codice entro e non oltre le ore 17:00 italiane del prossimo mercoledì 17 febbraio 2021, momento nel quale diverrà inutilizzabile. Se al vostro account SHiFT sono state associate più piattaforme diverse (PlayStation 4, Xbox One, Steam, Epic Games Store e Google Stadia), potete al solito aggiungere le ricompense ad ogni singolo account semplicemente riscattando il codice più volte e selezionando poi con un click una piattaforma diversa da quelle attivate in precedenza.

Una volta riscattate le chiavi dorate, questi preziosi oggetti vanno poi aggiunti manualmente all'inventario dei Cacciatori della Cripta. Per effettuare questo passaggio basta accedere al menu del gioco, visitare la sezione dedicata alla posta in game e cercare le Chiavi d'Oro in fondo alla lista. A questo punto le chiavi sono nel vostro zaino e potete saltare a bordo della Sanctuary III per riscattarle in corrispondenza del grosso forziere d'oro.

Vi ricordiamo che i possessori del gioco su PlayStation 4 o Xbox One in versione fisica o digitale possono scaricare l'upgrade gratuito di Borderlands 3 a PlayStation 5 e Xbox Series X. Avete già letto dei dettagli sulla Director's Cut di Borderlands 3?