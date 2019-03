Borderlands 3 sarà annunciato il 28 marzo? Nuovi indizi da Gearbox Software

La spasmodica attesa degli appassionati di sparatutto free roaming per l'annuncio ufficiale di Borderlands 3 sta per giungere finalmente al termine, come suggeriscono gli stessi autori di Gearbox Software dalle pagine del proprio canale Twitter ufficiale.

I curatori dei profili social della storica casa di sviluppo texana fondata e diretta da Randy Pitchford hanno infatti pubblicato l'eloquente immagine in cel-shading di un cartello autostradale che ci invita ad attendere fino al 28 marzo per un annuncio che avverrà a Boston, ossia nella data di apertura del PAX East 2019 e nel luogo che ospiterà la prossima edizione del Penny Arcade Expo.

A ulteriore conferma dell'ormai imminente annuncio del nuovo capitolo della saga FPS di Borderlands troviamo poi l'indicazione "Exit 3" fornita dal secondo cartello ritratto in questo artwork. La presenza di Gearbox Software alla kermesse videoludica statunitense, d'altronde, era già stata confermata nei giorni scorsi con un panel dedicato a "prodotti mai visti" e alla presentazione di "esclusive e sorprese" non meglio specificate.

I vertici di Gearbox Software saliranno sul palco del PAX East 2019 alle 21:00 (ora italiana) di giovedì 28 marzo e noi, naturalmente, seguiremo in diretta l'evento per condividere con voi tutte le novità e gli annunci riguardanti Borderlands 3 e gli altri progetti in cantiere presso le fucine digitali del team di Pitchford.