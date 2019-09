Borderlands 3 scatena il caos nella Video Recensione in 4K e 60 fps

Borderlands 3 è disponibile ora su PC, PlayStation 4 e Xbox One, il nuovo shooter di Gearbox si presenta come un gioco assolutamente frenetico e fuori di testa, in linea con la vena folle dei suoi predecessori!

I lunghi anni di attesa trascorsi dagli appassionati di questa iconica serie sparatutto hanno contribuito ad alimentare il mito dei Cacciatori della Cripta e, con esso, le speranze per un capitolo degno di esaudire i sogni digitali dei suoi milioni di fan.

Le ambizioni che hanno accompagnato il mastodontico progetto di Borderlands 3 le ritroviamo tutte nel titolo finale, dall'assuefacente sistema di sviluppo del personaggio all'incredibile feeling restituito dal sistema di gestione delle armi, fino ad arrivare al tenore volutamente sopra le righe della trama e, soprattutto, all'incisività delle meccaniche di gunplay.

Gli sforzi profusi dagli autori di Gearbox Software trovano una diretta manifestazione nella pletora di attività da completare nel corso di una campagna principale che, al netto delle sbavature di una sceneggiatura meno originale di quanto ci saremmo attesi, risulta essere estremamente ricca di contenuti da fruire sia in singolo che in cooperativa. Per un'analisi esaustiva del nuovo kolossal sparatutto di Gearbox, con un approfondimento sui suoi punti di forza e di debolezza, vi rimandiamo alla lettura della nostra recensione di Borderlands 3 a firma di Francesco Fossetti e, naturalmente, alla visione della Video Recensione che campeggia a inizio articolo.