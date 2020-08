Borderlands 3 DLC 4: scenari e nemici di Psycho Krieg e il Fantastico Sconquasso in video

La dimensione looter shooter di Borderlands 3 non ha mai smesso di evolversi sin dal lancio del titolo e continuerà a farlo anche in futuro, o almeno questo è il messaggio che Gearbox lancia alla Gamescom 2020 con un il nuovo video gameplay dell'espansione Psycho Krieg e il Fantastico Sconquasso.

Il quarto e ultimo DLC collegato al Season Pass dell'Anno 1 di Borderlands 3 ci porterà a "dire addio alla sanità mentale" e a lanciarci in una missione a dir poco surreale, con i Cacciatori della Cripta costretti a proiettare la propria coscienza nella mente contorta di Krieg.

L'ennesima, folle ricerca condotta da Patricia Tannis coinvolgendo i suoi alleati porterà così gli eroi della Sanctuary 3 all'interno della mente del più pazzo tra gli appartenenti dei Crimson Raider; la speranza della Tannis è infatti quella di scoprire cosa spinge gli Psycho a perdere la ragione. Dal punto di vista delle meccaniche di gioco spicciole, il DLC 4 porterà in dote dei nemici inediti e un'ambientazione originale in rappresentanza del Cripthalla, il luogo mitico che porta alla follia Krieg e tutti coloro che, come lui, desiderano ardentemente scoprire quali tesori nasconde questa cripta ideale.

Il lancio di Psycho Krieg e il Fantastico Sconquasso è previsto per il 10 settembre su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia: il DLC potrà essere acquistato singolarmente o come parte dell'offerta riservata a coloro che, invece, hanno deciso di dotarsi del Season Pass di Borderlands 3.