Borderlands 3: scoperta un'arma dedicata a Super Mario Bros!

Borderlands 3 è un gioco pieno di citazioni ed easter egg, nelle scorse ore vi abbiamo riferito di un omaggio al Team Rocket e della presenza di armi dedicata a One Punch Man e Rick & Morty, ma ci sono tante altre sorprese da scoprire!

Una di queste è legata a Super Mario Bros: nello specifico la pistola leggendaria Compressing Superball è in grado di sparare dei proiettili incendiari sotto forma di palle di fuoco che esplodono all'impatto con il nemico. Vi ricorda qualcosa? Esatto, proprio l'effetto del power-up fiore nella serie Super Mario. La descrizione dell'arma riporta la dicitura "Flower Power", dunque non si tratta ovviamente di un caso o di una pura coincidenza. Il primo Borderlands conteneva un obiettivo denominato "Mio fratello è un idraulico italiano", sbloccabile uccidendo un nemico con un salto in testa.

Oltre alle armi di Rick & Morty e One Punch Man in Borderlands 3 è presente anche un fucile ispirato a Dr. DisRispect, il celebre streamer ed ex sviluppatore di Call of Duty, ormai una vera e proprio celebrità del web. Borderlands 3 è disponibile ora su PC, PlayStation 4 e Xbox One, il gioco Gearbox ha registrato il miglior lancio del 2019 sul mercato retail nel Regno Unito.