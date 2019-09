Borderlands 3: scovata una loot cave simile a quella di Destiny!

I looter shooter rappresentano il vostro pane quotidiano? Allora sicuramente ricorderete la celebre Loot Cave di Destiny, scovata pochi giorni dopo il lancio del gioco originale del 2014. Si trattava di una caverna dei tesori nella quale era possibile ottenere un quantitativo spropositato di engrammi grazie al respawn ininterrotto dei nemici.

Ebbene, un luogo del genere è stato scovato anche in Borderlands 3, titolo di Gearbox arrivato sul mercato pochi giorni fa. Stando alle molteplici segnalazioni reperibili sul sub-reddit del gioco, grazie a questo glitch è possibile accumulare un grandissimo quantitativo di armi leggendarie in poco tempo. Uno in particolare afferma di averne ottenute fino a 200 nel giro di un'ora e mezza, senza particolare sforzi. L'area in questione può essere raggiunta nella fasi finali del gioco, e risulta essere particolarmente generosa se affrontata nell'endgame, in particolar modo al Livello Caos 3. Per maggiori dettagli al riguardo, vi invitiamo a guardare il video allegato in cima a questa notizia.

Quello che per alcuni potrebbe sembrare un vero e proprio sogno, è in realtà estremamente dannoso per l'equilibrio dell'intero gioco, pertanto è altamente probabile che Gearbox stia già lavorando per chiudere tale falla. Borderlands 3, ricordiamo, è disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC. Se non lo avete ancora fatto, vi consigliamo di correre a leggere la recensione di Borderlands 3 curata dal nostro Francesco Fossetti.