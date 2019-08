Borderlands 3 sarà molto più grande del secondo capitolo, parola di Gearbox

A quanto pare, Gearbox è seriamente decisa fare le cose in grande per Borderlands 3. Dopotutto, sono passati oltre sette anni dall'uscita del secondo capitolo, e non vuole assolutamente rischiare di deludere i giocatori.

Borderlands 2 è ricordato con un episodio decisamente vasto e caratterizzato da una campagna molto longeva, un elevato numero di missioni secondarie e tante, tantissime armi. Ebbene, tenetevi forte, poiché il terzo capitolo alzerà l'asticella ancora più in alto proponendo un quantitativo ancora maggiore di contenuti. Ad affermarlo è stato Anthony Nicholson, Senior Producer del gioco, nell'ambito di un'intervista di gruppo alla quale ha avuto modo di partecipare la redazione di GamingBolt.

"È molto più grande di Borderlands 2", ha affermato. "Ci saranno delle missioni secondarie di una tipologia completamente differente, oltre alle missioni principali ovviamente. Non mancheranno neppure tanti tipi differenti di sfide, come: incontri rari, le cacce ai nemici, le sfide di gruppo. Ci sarà così tanto da fare in questo gioco che non saprei come esprimerlo. E quelle sono solamente le differenti tipologie di missioni che potrete affrontare. Ci saranno anche l'esplorazione, i boss e altre cose del genere. Quindi, stiamo parlando di tonnellate di contenuti".

Per scoprire se le affermazioni del produttore corrispondono al vero dovremo attendere la pubblicazione di Borderlands 3, fissata per il 13 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC (in esclusiva temporale su Epic Games Store per 6 mesi). Nel frattempo, possiamo prepararci studiando le abilità di Zane e le abilità di Moze.