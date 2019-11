Borderlands 3 segna nuovi record di vendita nella storia di 2K Games

Borderlands 3 è una hit commerciale, come confermato da Take-Two Interactive nei giorni scorsi e ora da 2K Games: la compagnia ha distribuito cinque milioni di copie fisiche nella prima settimana, con il 70% delle vendite totali derivate dal mercato digitale.

Si tratta di un nuovo record assoluto per un gioco Cross-Platform di 2K Games e ad oggi Borderlands 3 è il gioco 2K Games venduto più rapidamente di sempre, nonchè il gioco PC più venduto in assoluto nella storia del publisher. I primi cinque giorni di presenza sul mercato hanno registrato vendite più alte del 50% rispetto a quelle di Borderlands 2, uscito nel 2012.

Il successo di Borderlands 3 secondo gli analisti è destinato ad aumentare, inoltre ricordiamo che il gioco sarà disponibile al lancio di Google Stadia non appena la piattaforma sarà ufficialmente disponibile. Gearbox Software si è detto soddisfatta di questo successo, inizialmente lo studio temeva che i numerosi leak pre lancio avrebbero potuto danneggiare le vendite ma così non è stato. Su PC ha aiutato non poco il sistema di protezione Denuvo, in grado di resistere per 45 giorni prima di venire craccato, questo ha però permesso di salvaguardare le vendite al lancio, il periodo più importante per quanto riguarda una produzione AAA, come più volte ammesso dai grandi publisher.