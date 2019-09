Borderlands 3: segnalati bug e problemi tecnici su PC

Sembra che il lancio di Borderlands 3 su PC non sia stato del tutto indolore: nella notte centinaia di giocatori si sono riversati su Reddit e ResetERA per segnalare bug e problemi tecnici anche di una certa importanza, che impediscono di godere al meglio del nuovo gioco Gearbox.

I problemi di performance sembrano essere molti, in particolar modo si parla di un fastidioso effetto pop-up/pop-in in molte aree del gioco, problemi con le nebbia volumetrica e la compenetrazione dei poligoni di personaggi e edifici, nonchè texture caricate in ritardo. Non manca chi lamenta rallentamenti, vistosi cali di framerate, problemi con l'audio, con il corretto riconoscimento dei controller e persino crash all'avvio, con gioco bloccato sulla schermata iniziale o ritorno al desktop nel peggiore dei casi.

Alcuni giocatori hanno riferito di aver parzialmente risolto i loro problemi semplicemente chiudendo il Launcher di Epic Games Store e riavviando l'applicazione e il gioco. In molti altri casi invece i problemi persistono e l'unica speranza sembra essere quella di una (o più) patch risolutiva.

Al momento Gearbox Software non è intervenuta sulla vicenda e non ha comunicato l'arrivo di eventuali fix nel breve periodo, a fronte delle numerose segnalazioni però potrebbero arrivare importanti aggiornamenti in merito nelle prossime ore.