Borderlands 3: seguite il gameplay reveal con Francesco per ottenere loot raro!

Alle ore 19:00 di oggi 1° maggio verrà mostrato per la prima volta in azione Borderlands 3. Il nostro Francesco Fossetti è volato a Los Angeles per partecipare all'evento, e a partire dall'orario sopraindicato trasmetterà il gameplay del loot shooter sul canale Twitch di Everyeye. Sappiate che c'è un grosso incentivo per tutti i presenti!

Grazie alla nuova e innovativa estensione ECHOcast per Twitch, avrete la possibilità di ottenere all'interno del vostro gioco gli stessi oggetti che Francesco troverà nelle casse rare speciali. Attenzione, però! Avrete soltanto 30 secondi dall'apertura della cassa rara per partecipare all'evento. Se sarete tra i vincitori, l'estensione vi avviserà immediatamente e avrete altri 30 secondi per scegliere quale degli oggetti contenuti nella cassa ricevere (potrebbe essere una pistola, uno scudo, una granata o altro ancora). L'oggetto verrà inviato automaticamente all'account SHiFT collegato al vostro account Twitch, e lo potrete riscattare dalla vostra casella postale all'interno del gioco a partire dal 13 settembre, giorno dell'uscita di Borderlands 3. Verrà adattato automaticamente al livello del vostro personaggio.

Per cominciare, quindi, dovete registrare un account Shift sul sito ufficiale di Borderlands 3, entrare nel menu Profilo e collegarlo all'account Twitch. Già che ci siete, potete anche iscrivervi al programma Insider della Cripta per diventa un VIP di Borderlands e guadagnare punti da spendere in cambio di oggetti di gioco di Borderlands 3. I punti possono essere guadagnati leggendo articoli sul sito ufficiale, collegando gli account dei social media, guardando trailer, riscattando codici e in altri modi ancora.

Appuntamento quindi alle ore 19:00 di oggi 1° maggio: Francesco vi aspetta sul canale Twitch di Everyeye per il gameplay reveal del loot shooter per eccellenza!