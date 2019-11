Borderlands 3: una simpatica nonnina ha sconfitto in video il boss Captain Traunt

Sembra proprio che Borderlands 3 abbia fatto presa su videogiocatori di tutte le età e, a dimostrarlo, è il video che un'anziana donna giapponese ha pubblicato sul proprio canale YouTube.

Nel filmato in questione, la nonnina di 88 anni riesce a mettere al tappeto senza particolari problemi e senza il supporto di altri giocatori il boss chiamato Captain Trump. La classe utilizzata è quella di Moze, il cui mech ha dato un enorme contributo nel corso dello scontro. La situazione è così bizzarra da aver attirato persino l'attenzione di Gearbox Software, che non ha esitato a pubblicare il contenuto sui propri canali social ufficiali come Facebook e Twitter.

Nel caso voleste vedere la donna in azione su altri titoli, sappiate che potete iscrivervi al suo canale YouTube chiamato "Gamer Grandma", che vanta al momento circa 52.000 iscritti. Tra i video caricati troviamo Days Gone, Grand Theft Auto V, Nier Automata, Call of Duty World War II e il più recente Modern Warfare, di cui ha giocato la campagna in single player.

Sapevate che tra qualche settimana verrà pubblicato gratuitamente su PC e console un aggiornamento contenente il primo raid di Borderlands 3 ambientato in una struttura segreta Maliwan? Si tratta di una missione lunga e complessa che offrirà ricompense uniche.