Borderlands 3: tutte le skin e i caschi dei protagonisti in un video

Manca ormai davvero pochissimo al debutto di Borderlands 3 e, per ingannare l'attesa, è già possibile dare un'occhiata ad un lungo filmato che mostra ogni singolo oggetto per la personalizzazione di FL4K, Moze, Amara e Vane.

A differenza del secondo capitolo, questa volta il raro e prezioso materiale viola che prende il nome di Eridium potrà essere utilizzato nel negozio del buffo Earl per acquistare tantissimi costumi, caschi, e skin per le armi. Per la prima volta nella serie sarà anche possibile aggiungere dei ciondoli ai propri strumenti di morte e, come potete facilmente immaginare, il team di sviluppo ne ha inseriti alcuni al limite della follia. Non mancano poi le skin per il proprio dispositivo Echo, grazie alle quali si potrà personalizzare l'aspetto dei menu di gioco e dell'inventario.

Prima di lasciarvi al lungo filmato, vi ricordiamo che Borderlands 3 arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo venerdì 13 settembre 2019 sulle seguenti piattaforme: PlayStation 4, Xbox One e PC (in esclusiva su Epic Games Store). Da questa notte è inoltre disponibile il preload di Borderlands 3 sia su PC che su console, così che possiate iniziare a preparare tutto l'occorrente per iniziare a giocare sin da subito.

