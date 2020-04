Borderlands 3: skin e Chiavi d'Oro gratis nel nuovo bundle per utenti Twitch Prime

Nel corso della serata è finalmente stato pubblicato il quarto ed ultimo bundle di Borderlands 3 dedicato a tutti gli utenti abbonati a Twitch Prime, al cui interno è possibile trovare una manciata di Chiavi d'Oro e dei buffi copricapi per personalizzare l'aspetto dei quattro Cacciatori della Cripta.

Il pacchetto contiene infatti la testa "Roll Player" e ben 3 Chiavi d'Oro, utili a riscattare del bottino leggendario aprendo l'enorme forziere sulla Sanctuary III. Per aderire alla promozione non dovete far altro che visitare la pagina ufficiale del Twitch Prime Loot di Borderlands 3, effettuare l'accesso al proprio profilo Twitch Prime e cliccare sul tasto azzurro "Riscatta ora". A meno che non abbiate già ottenuto i precedenti pacchetti (in quel caso il riscatto sarà immediato), vi si aprirà una pagina web attraverso la quale collegare il vostro account SHiFT a quello Twitch. Una volta sbloccato il pacchetto, per ottenere gli oggetti in game dovrete avviare il gioco e visitare il menu Social, aprire la scheda Posta e scorrere tra gli oggetti fino a trovare sia le Chiavi d'Oro che i quattro copricapi.

Vi ricordiamo che la promozione resterà valida solo fino al 14 maggio 2020 alle ore 16:00, quindi avete solo pochi giorni per entrare in possesso di questo contenuto esclusivo.

Avete già letto la nostra guida su come ottenere il lanciarazzi radioattivo Yellowcake in Borderlands 3?