Borderlands 3: Skin di Halloween, Armi giocattolo e altro nei primi DLC disponibili ora

Continuano i festeggiamenti per l'anniversario di Borderlands, e dopo l'evento a tema Eridio di Borderlands 3, il looter-shooter di Gearbox ottiene finalmente i primi DLC scaricabili, in attesa dell'evento di Halloween Bloody Harvest, che inizierà alla fine del mese.

Si tratta di cinque "cosmetic packs", ossia pacchetti che contengono modifiche estetiche per il proprio personaggio o arma, ognuno dei quali è in vendita al prezzo di 4.99 euro, riservati in esclusiva temporale per chi avesse prenotato le edizioni speciali del gioco, ed ora in vendita per tutti sui vari store online.

Il Toy Box Weapon Pack include alcune armi giocattolo, tra cui la pistola ad acqua; il Gearbox Cosmetic pack ed il Retro Cosmetic pack invece aggiungono alcune skin per i vostri personaggi; il Gold Weapon skin pack vi farà ottenere delle skin dorate per le vostre armi; infine il Neon cosmetic pack aggiunge cinque skin da scheletro, perfette per prepararsi ad Halloween.

Naturalmente siamo solo all'inizio della roadmap preparata da Gearbox per Borderlands 3, per cui aspettatevi la solita tonnellata di espansioni, aggiornamenti e naturalmente altri pacchetti con skin e modifiche estetiche varie nel corso del tempo. Nel frattempo diteci: prenderete qualcuno di questi pacchetti? State già caricando i fucili per l'evento di Halloween?