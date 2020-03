Borderlands 3 su Steam: nuovi dettagli su preload, ora di sblocco e cross-play

Sappiamo ormai con certezza che Borderlands 3 è in dirittura d'arrivo su Steam e, per preparare al meglio i propri fan, Gearbox Software ha pubblicato moltissime informazioni riguardanti questa nuova versione del gioco per chiarire ogni dubbio.

Iniziamo con il confermare che la pagina Steam di Borderlands 3 è online e, sebbene non sia ancora possibile effettuare il preorder e scoprire quale sia il prezzo di ogni versione, è disponibile la possibilità di aggiungerlo alla propria lista dei desideri. Nel corso della notte tra il 10 e l'11 marzo 2020 arriverà la possibilità di acquistare e prescaricare il looter shooter, così da avere tutto l'occorrente per giocarci sin dal primo momento. I server si sbloccheranno infatti alle ore 16:00 italiane del prossimo venerdì 13 marzo, giorno nel quale arriverà anche un aggiornamento per la versione Epic Games Store contenente tutti i file per predisporre il gioco al cross-play. Chiunque avvierà Borderlands 3 il prossimo 13 marzo (o nei giorni successivi) si ritroverà di fronte ad una schermata attraverso la quale creare il proprio account di gioco e interagire con gli utenti che utilizzano un'altra piattaforma.

In attesa di mettere le mani sul gioco, vi ricordiamo che è disponibile ancora per pochi giorni un nuovo codice SHiFT per ottenere 5 Chiavi d'Oro gratis in Borderlands 3, funzionante anche sulla versione Steam.