Borderlands 3: la storia sarà importante quanto il gameplay, spiega Gearbox

Nel corso di una tavola rotonda organizzata a margine dell'E3 2019 da Gearbox Software, il Senior Producer di Borderlands 3, Anthony Nicholson, ha voluto spendere delle parole al miele per la storia di Borderlands 3 ritenendola importante quanto il gameplay, l'acclarato punto di forza di questa serie sparatutto.

"Abbiamo una grande squadra di sceneggiatori, quindi sì, continueremo a concentrarci sulla narrazione e ne daremo ulteriormente risalto", è il messaggio che Nicholson ha voluto indirizzare a coloro che attendono con ansia il lancio del titolo. Sempre a proposito della storia di Borderlands 3, il produttore di Gearbox spiega che "il nostro team di scrittori e autori è stato semplicemente stellare nel tessere la trama del titolo per mantenere fede ai canoni della serie e alla sua tradizione".

Buona parte degli eventi che vivremo nella campagna di Borderlands 3 verteranno attorno ai feroci Calypso Twins, sottolinea poi Nicholson aggiungendo che "li inseguirete attraverso la galassia, impedendogli di aprire tutte quelle Cripte. La narrativa in questo è decisamente importante perchè vogliamo essere sicuri del fatto che tutto coincida nel modo migliore, facendo aderire la storia al sistema di gioco per regalarvi quell'esperienza tanto amata dai nostri fan".

A questo punto non ci resta che ricordarvi che Borderlands 3 sarà disponibile a partire dal 13 settembre su PC, PS4 e Xbox One. Come accaduto in passato con i precedenti capitoli dell'epopea sparatutto dei Cacciatori della Cripta, anche stavolta nel periodo post-lancio assisteremo alla pubblicazione di tantissimi update gratuiti per l'endgame e di poche - ma corpose - espansioni maggiori che contribuiranno a rendere sempre fresca l'esperienza di gioco degli appassionati.

La campagna principale di Borderlands 3, a ogni modo, dovrebbe durare circa 35 ore, un tempo più che sufficiente per dare libero sfogo alla propria immaginazione tra i pianeti del sistema di Pandora.