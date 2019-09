Borderlands 3 la strada verso la recensione passa per oltre quattro ore di gameplay

Borderlands 3 esce oggi nei negozi, per la recensione bisognerà attendere ancora qualche giorno ma nel frattempo abbiamo già iniziato a farvi scoprire il nuovo sparatutto Gearbox su Twitch. Vi siete persi la prima sessione di gameplay? Non disperate!

In apertura trovate la replica integrale della trasmissione andata in onda il 12 settembre con oltre quattro ore di gameplay di Borderlands 3. E la maratona continua oggi con una serie di appuntamenti in onda sempre su Twitch alle 11:00, alle 17:00 e in prima serata, alle 21:00... quale modo migliore per ingannare l'attesa aspettando la recensione testuale e la video anteprima sulle pagine di Everyeye.it?

Come confermato dagli sviluppatori, al lancio il Photo Mode e il supporto per l'estensione di Twitch non sono presenti su PlayStation 4 e Xbox One mentre funzionano regolarmente su PC. I possessori dell'edizione console dovranno aspettare la prima patch attesa nei prossimi giorni.

Questo è solamente l'inizio di un lungo cammino e nel corso degli anni Borderlands 3 verrà supportato con DLC ed espansioni, esattamente come accaduto con Borderlands 2, indubbiamente uno dei giochi più longevi degli ultimi anni, con un supporto post lancio durato più di cinque anni, speriamo che il terzo episodio della saga possa essere altrettanto longevo.