Borderlands 3: parte la Strage alla Breccia del Guardiano col nuovo update

Dopo averci offerto un piccolo assaggio della funambolica esperienza che ci attende con il DLC DLC Taglia di Sangue di Borderlands 3, Gearbox Software annuncia la partenza della nuova attività Strage alla Breccia del Guardiano.

La nuova sfida pensata dagli autori capitanati da Randy Pitchford mette a dura prova le abilità dei Cacciatori della Cripta, presentando delle attività speciali a cui accedere in maniera completamente gratuita. La nuova Strage di Borderlands 3 viene descritta dagli stessi ragazzi di Gearbox come "una sfida estrema" che non si limita ad adattarsi al numero di giocatori nel proprio party ma è

pensata per un gruppo completo di quattro giocatori di livello massimo e con un equipaggiamento "adeguato".

La squadra dovrà intraprendere una missione di ricognizione sul pianeta di Minos Prime e localizzare la fonte di un misterioso segnale del Guardiano: una volta arrivati, i giocatori saranno immediatamente assediati da una setta di Guardiani ostili che hanno deciso, per chissà quale ragione, di trasformare Minos Prime in un inferno.

La mappa della nuova Strage prevede piattaforme a bassa gravità, rompicapo ambientali e attività squisitamente PvE con meccaniche da affinare per poter avere la meglio sui temibili mini boss e sul boss finale. L'aggiornamento dell'11 giugno di Borderlands 3 segna anche l'inizio della Fase 1 del piano di sviluppo portato avanti da Gearbox per ottimizzare Mayhem Mode 2.0: i primi interventi apportati riguardano il leveling delle statistiche tra cambi di equipaggiamento e modifiche varie che, nelle intenzioni degli sviluppatori, dovrebbero migliorare l'offerta ludica e contenutistica dell'endgame del kolossal sparatutto.