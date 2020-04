Borderlands 3, stragi e soldi a palate: due nuovi eventi in arrivo oggi

Alle 19:00 di oggi 16 aprile giungeranno al termine i mini-eventi Casse rare ricche e Caos mostruoso in Borderlands 3... ma non temete, i ragazzi di Gearbox Software hanno già in serbo dell'altro per tutti voi!

Questa sera alle ore 22:00 verrà lanciato un nuovo hotfix sui server del gioco, che darà ufficialmente il via ai due nuovi mini-eventi Strage furiosa di Mr. Torgue e Pioggia di soldi, che vi terranno compagnia fino alle 18:00 del 23 aprile. Il primo aumenterà il bottino lasciato dai boss dei Circle of Slaughter, mentre il secondo incrementerà il denaro lasciato dai nemici normali, duri e consacrati.

In aggiunta ai due mini-eventi, l'hotfix odierno risolverà il problema del mancato supporto di Stretta di fase su Nekrotafeyo e aggiungerà i tag di gioco per l’imminente aggiunta di Caos 2.0. Non sono invece previste delle modifiche al bilanciamento: Gearbox preferisce far stabilizzare la situazione e continuare a raccogliere il feedback dopo le modifiche al bilanciamento delle scorse settimane. Prima di salutarvi, ci teniamo a segnalare che è possibile ottenere 5 chiavi d'oro gratis con il nuovo codice Shift di Borderlands 3.