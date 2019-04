Borderlands 3 supporterà il Cross Platform in modalità Co-Op?

Secondo quanto riportato dalla pagina di Borderlands 3 su Microsoft Store, il nuovo gioco Gearbox supporterà il Co-Op Cross Platform, limitatamente alle edizioni PC e Xbox One.

Al momento questa informazione non è stata confermata ufficialmente da 2K Games o Gearbox Software, l'indicazione riportata da Microsoft potrebbe essere errata o in via di finalizzazione, appare però improbabile che il Cross-Play per la Co-Op possa essere esteso anche a PlayStation 4, limitandosi più probabilmente alle sole piattaforme Windows e Xbox One.

Nella giornata di ieri Gearbox ha annunciato la data di uscita di Borderlands 3 (in arrivo il 13 settembre 2019) e l'esclusiva PC su Epic Games Store fino ad aprile 2020. Questa notizia non è stata accolta troppo bene dalla community, la quale ha subito bersagliato la serie di recensioni negative su Steam, in ogni caso si tratta di una decisione presa dal publisher 2K Games/Take-Two e non da Gearbox Software, come più volte ribadito da Randy Pitchford.

Nelle prossime settimane avremo nuove informazioni su Borderlands 3, un livestream in compagnia degli sviluppatori è previsto per il primo maggio, i contenuti della trasmissione non sono però ancora stati resi noti.