Borderlands 3 supporterà due modalità grafiche su PS4 Pro

Grazie ad una nuova intervista pubblicata dal PlayStation Blog, scopriamo oggi nuove informazioni riguardo all'attesissimo Borderlands 3, lo shooter di Gearbox Software atteso al lancio per il mese di settembre.

Nello specifico, sono stati condivisi da Scott Velasquez, Online & Social Product Owner del gioco, nuovi dettagli sull'edizione PlayStation 4 Pro di Borderlands 3. Si tratta certamente di ottime notizie, dal momento che è stato confermato che i giocatori che acquisteranno il titolo su questa piattaforma (ma si presume che lo stesso trattamento sarà riservato anche a Xbox One X) potranno selezionare due modalità grafiche distinte a seconda delle proprie esigenze personali.

"I giocatori saranno in grado di scegliere tra 'Favor Resolution' e 'Favor Performance' su PS4 Pro attraverso una nuova impostazione chiamata Preferenze Grafiche. Quando si seleziona Favor Resolution, miriamo alla massima risoluzione possibile [probabile che si tratti quindi di risoluzione dinamica, ndr], limitando il framerate a 30 fotogrammi al secondo. In modalità Favor Performance, aumentiamo il limite del framerate a 60 frame al secondo e il rendering a 1080p".



Velasquez ha inoltre aggiunto che anche coloro che utilizzano TV Full HD potranno beneficiare della potenza computazionale aggiuntiva di PS4 Pro, dal momento che la console mid-gen effettuerà il supersampling della risoluzione donando una nitidezza visibilmente maggiore all'immagine di gioco.

Borderlands 3 sarà disponibile dal 13 settembre 2019 su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Il franchise di Gearbox ha da poco raggiunto le 48 milioni di copie distribuite in tutto il mondo. Per ulteriori approfondimenti su questo terzo capitolo, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Borderlands 3.