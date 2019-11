Borderlands 3: svelata in video l'espansione Moxxi alla Conquista dell'Handsome Jackpot

Dopo aver manifestato il proprio entusiasmo per il porting di Borderlands 3 su Google Stadia, gli autori di Gearbox Software presentano ufficialmente Moxxi alla Conquista dell'Handsome Jackpot, la prima espansione collegata al Season Pass del loro iconico looter shooter a mondo aperto.

Contrariamente a quanto ipotizzato dal teaser trailer dei giorni scorsi, il DLC non celebrerà il ritorno di Jack il Bello (per le ovvie ragioni conosciute dai fan della serie) ma sarà comunque dedicato all'ormai ex presidente della Hyperion: il nostro scopo, e quello dei Cacciatori della Cripta, sarà infatti quello di aiutare quella furbacchiona di Mad Moxxi a recuperare il bottino di Handsome Jack nascosto tra gli scintillanti ambienti di un casinò spaziale orbitante attorno a un buco nero in procinto di collassare.

La nuova espansione ci permetterà così di esplorare una nuova ambientazione, l'Handsome Jackpot, per farci largo tra le forze di sicurezza della Hyperion nella speranza di arraffare quante più armi esotiche possibile. A patto, naturalmente, di sopravvivere agli attacchi portati dagli avversari inediti e dai boss nuovi di zecca che hanno preso possesso delle sale del casinò spaziale.

Per poter partire alla volta dell'Handsome Jackpot e tentare la fortuna per acquisire denaro e bottino leggendario, basterà raggiungere la fase della campagna principale che garantisce l'accesso alla Sanctuary 3: anche per questo, i nemici e il livello di rarità del bottino saranno calibrati automaticamente all'esperienza del proprio personaggio, assicurando così che le missioni, le sfide dell'equipaggio e le ricompense siano adeguate al proprio livello. Il lancio di Moxxi alla Conquista dell'Handsome Jackpot è previsto per il 19 dicembre: i possessori del Season Pass potranno scaricare questa espansione "gratuitamente", mentre per tutti gli altri bisognerà effettuare l'acquisto singolo del DLC su PC, PS4, Xbox One o Google Stadia ad un prezzo che verrà annunciato entro breve da Gearbox. Nel frattempo, vi lasciamo alla nostra recensione di Borderlands 3.