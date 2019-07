Borderlands 3: svelati i contenuti del Season Pass e i DLC della Deluxe Edition

Si torna nuovamente a parlare di Borderlands 3, lo sparatutto in prima persona di Gearbox i cui contenuti aggiuntivi presenti nelle edizioni speciali e nel Season Pass sono appena stati svelati.

Acquistando infatti il pass stagionale del titolo non riceverete solo 4 diverse espansioni, il cui nome è ancora segretissimo, ma anche una serie di bonus che vi permetteranno di ottenere armi e personalizzazioni a tema "Stallone da culo", il pony di Jack il Bello. Il pacchetto include un lanciarazzi e una pistola con un aspetto che ricordano l'animale fatto di diamanti e una treccia da utilizzare come ciondolo per le nostre bocche da fuoco. Questo dettaglio conferma quindi che tra le varie opzioni concesse al giocatore per personalizzare la propria esperienza non ci saranno solo teste e costumi per i protagonisti ma anche ciondoli e stili alternativi per il Dispositivo Echo, ovvero il menu che permette di gestire l'inventario e i potenziamenti.

Acquistando invece la Deluxe Edition, la quale contiene anche il pass citato sopra, aggiungerete alla vostra collezione le bellissime skin neon per i 4 protagonisti e i seguenti pacchetti: Gearbox, Toy box e Retro. Ciascuno di questi include diversi oggetti quali armi, ciondoli, costumi e temi per l'echo.

Prima di lasciarvi ad una galleria d'immagini nella quale vengono mostrati tutti i contenuti extra, vi ricordiamo che il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 13 settembre 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC (in esclusiva sull'Epic Games Store).

