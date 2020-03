Borderlands 3: svelati i primi dettagli su Xylourgos, pianeta di Guns, Love and Tentacles

Gearbox Software ha finalmente svelato qualche dettaglio aggiuntivo su Xylourgos, il pianeta che farà da sfondo alle vicende narrate nella nuova espansione di Borderlands 3 intitolata Guns, Love and Tentacles.

Il sito ufficiale del looter shooter si è infatti aggiornato nelle ultime ore per accogliere Xylourgos tra i pianeti disponibili e ad accompagnare la sua pagina troviamo anche una breve descrizione che ci aiuta a comprendere meglio quali sono i pericoli che i nostri Cacciatori della Cripta dovranno affrontare per salvare il matrimonio tra Sir Hammerlock e Wainwright. Il nuovo pianeta non è particolarmente accogliente a causa delle temperature gelide e dei venti che rendono difficile la sopravvivenza di esseri viventi che non siano lumache, creature tentacolari e feroci licantropi. Pare inoltre che sul pianeta ci sia la carcassa di un'enorme mostro al cui interno si sono rifugiate altre mostruosità che continuano a nutrirsi dei resti della creatura per aumentare la propria forza.

A questo punto non ci resta altro da fare che attendere il prossimo 26 marzo 2020 per esplorare di persona Xylourgos in occasione dell'uscita di Guns, Love and Tentacles. Vi ricordiamo che l'espansione sarà gratuita per chiunque possegga il Season Pass o la Super Deluxe Edition, entrambi protagonisti di forti sconti su PC e console fino a qualche giorno fa.

