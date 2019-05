Ecco Sanctuary 3, l'hub dei Cacciatori della Cripta di Borderlands 3!

Durante l'evento dedicato al gameplay reveal di Borderlands 3, Randy Pitchford e i suoi Gearbox Software ci hanno regalato le primissime immagini e informazioni su Sanctuary 3, la casa "volante" dei Cacciatori della Cripta che farà da hub centrale per tutte le loro attività ingame.

La gigantesca stazione spaziale che sarà da base di partenza per l'avventura che attende gli amici di Claptrap alla perenne ricerca di tesori eridiani vanterà diversi livelli di personalizzazione e ci fornirà tutti gli strumenti per dare la caccia ai Calypso Twins e ai loro sodali. Facendo la spola tra Sanctuary 3 e i mondi alieni del nuovo Borderlands, ad esempio, potremo collezionare il bottino acquisito tra una missione e l'altra, aprire casse piene di bottino raro con le Chiavi d'Oro, acquistare aggiornamenti per il proprio arsenale nel fornitissimo negozio di Marcus e darci al gioco d'azzardo al bar di Moxxi.

Visitando i diversi settori di Sanctuary 3 potremo poi interagire con personaggi come Tannis, Sir Hammerlock ed Ellie, acquistare mercanzie rare da Crazy Earl e partecipare ad attività social che coinvolgeranno anche gli altri giocatori. Appuntamento al prossimo 13 settembre, quindi, per darci alla pazza gioia nell'esplosiva dimensione free roaming di Borderlands 3 su PlayStation 4, Xbox One e PC.

Dal palco del gameplay reveal di Borderlands 3, Pitchford ha poi illustrato le novità di gameplay, le funzionalità della modalità cooperativa e il triplice albero delle abilità di Zane e Amara.