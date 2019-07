Borderlands 3: sviluppatore trasmette per sbaglio 4 ore di streaming con gameplay inedito

Nel corso dell'ultimo weekend, un non meglio precisato sviluppatore di Gearbox Software (ma potrebbe trattarsi anche un tester) ha trasmesso per errore delle scene di gameplay inedite di Borderlands 3 nel corso di una diretta su Twitch che è durata la bellezza di 4 ore.

L'autore di questa insolita diretta streaming si è accorto del misfatto solo dopo diverse ore dall'inizio della prova avvenuta su di un canale di Twitch dal nome anonimo di "0i0ziesklofy4skgvi49if7xy" che, nelle sue intenzioni, sarebbe dovuto rimanere privato.

La prova in questione è stata organizzata per testare le funzionalità social del nuovo Borderlands 3 ma, a detta dei fortunati utenti che sono riusciti a rintracciare lo streaming tra i canali di Twitch prima che venisse bloccata e rimossa dal portale, ha riguardato anche altri aspetti dell'esperienza di gioco.

Tra gli spezzoni di gameplay osservati dagli utenti, e puntualmente catturati con delle schermate che immortalano i momenti salienti dello streaming, si segnalano le fasi iniziali della storia, la schermata di selezione del Cacciatore della Cripta e alcuni frangenti delle missioni e delle attività secondarie dell'introduzione alla campagna principale. Particolarmente interessanti sono poi le informazioni estrapolate dagli spettatori dello streaming in merito al personaggio di FL4K e al suo albero delle abilità, con l'immagine che vi riporiamo in calce alla notizia.

A prescindere da questo contrattempo, vi ricordiamo che Borderlands 3 sarà disponibile a partire dal 13 settembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One, diversamente dalla versione in game streaming per Google Stadia il cui lancio, come per il nuovo servizio di Google, è previsto per il mese di novembre. Avete già ammirato il nuovo video Tutti Insieme Felicemente di Borderlands 3?