Borderlands 3 in sviluppo da tre anni: ne parla Kevin Powell, game designer di Gearbox

Nel corso della serata di mercoledì 1 maggio, Gearbox ha finalmente mostrato al pubblico il primo, attesissimo, gameplay trailer di Borderlands 3.

A fornire nuovi dettagli sul processo di sviluppo che ha caratterizzato il terzo capitolo della saga Gearbox interviene ora Kevin Powell, game designer della software house. Intervistato dal portale Dualshockers, quest'ultimo ha infatti condiviso interessanti informazioni in merito al gioco. Apprendiamo così che Borderlands 3 è stato in sviluppo per almeno tre anni presso gli studi del team, che, dopo un periodo di pausa dall'IP in seguito alla pubblicazione di Borderlands 2, è tornato ad immergersi con entusiasmo nell'universo narrativo della saga.

In merito allo sviluppo di Borderlands 3, Powell ha dichiarato: "Il team ha sempre saputo che ciò che volevamo creare, ovvero più 'Borderlads', ma migliore. Quindi, ci siamo attenuti a quello. Abbiamo preso tutte le cose che i giocatori conoscono e amano dei titoli precedenti e le abbiamo rese migliori". Riferendosi al mondo di gioco, organizzato in pianeti, il game designer di Gearbox ha inoltre specificato che Borderlands 3 "è il più grande titolo di Borderlands che abbiamo mai creato".



