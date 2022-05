Borderlands 3: tantissime Chiavi d'Oro e skin gratis con i Codici SHiFT ancora attivi

Avete appena approfittato della possibilità di riscattare Borderlands 3 gratis su Epic Games Store e volete accumulare facilmente bottino e skin per la personalizzazione dei Cacciatori della Cripta? Allora non lasciatevi sfuggire l'elenco completo dei Codici SHiFT attualmente attivi.

Ecco di seguito le sequenze di numeri e lettere da inserire sul sito ufficiale del looter shooter:

WSCBT-R5BB3-66KX9-F3JBT-ZW3JK - Sblocca la skin per la testa "Pilot punk"

KZKJB-C5BTT-RXW69-XJ33B-5JRBS - Sblocca la skin per la testa "Super mecha"

CSW33-HBBJB-R65XH-XJTJ3-CT963 - Sblocca la skin per la testa "Guardian"

KHWTB-3CBJB-6XWFZ-6B3BB-T5CCJ - Sblocca la skin per la testa "Null value"

CZKTB-6BTJ3-R6KRZ-6B3TT-RX5ZH - Sblocca la skin per la testa "Gray matter"

CS5JB-CTTBB-FFWXZ-FJ3BT-TC6R3 - Sblocca la skin per la testa "Daemon"

KZKBB-5HZ9S-CFKR9-RJ3T3-JBTK6 - Sblocca la skin per la testa "Arachnoir"

K95BT-B99H9-CX5XH-RTJB3-C6SJX - Sblocca la skin per la testa "Skagwave"

CZ5JT-HFH99-KXKRZ-6BTJJ-BS5WB - Sblocca la skin per la testa "Saurian synth"

CSWJT-FS9H9-W6KFS-R3TTT-RFCHR - Sblocca 1 Chiave Diamante

WZK3T-XXZHH-KFK6H-6J33T-S959T - Sblocca la skin per la testa "Ratch rider"

HXKBT-XJ6FR-WBRKJ-J3TTB-RSBHR - Sblocca 1 Chiave d'Oro

ZRWBJ-ST6XR-CBFKT-JT3J3-FRXJ5 - Sblocca 1 Chiave d'Oro

ZFKJ3-TT6FF-KTFKT-T3JJT-JWX36 - Sblocca 1 Chiave d'Oro

Z65B3-JCXX6-5JXW3-3B33J-9SWT6 - Sblocca 1 Chiave d'Oro

9XCBT-WBXFR-5TRWJ-JJJ33-TX53Z - Sblocca 1 Chiave d'Oro

ZFKJ3-TT3BB-JTBJT-T3JJT-JWX9H - Sblocca 3 Chiavi d'Oro

Alcuni di questi codici hanno una validità limitata nel tempo e, di conseguenza, vi invitiamo ad effettuare il riscatto prima che sia troppo tardi. Come tutti gli altri codici, il riscatto può avvenire direttamente all'interno del gioco, nella sezione SHiFT, oppure sul sito ufficiale, a patto che l'account sia stato correttamente collegato alle varie piattaforme in vostro possesso (PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Steam, Epic Games Store e Google Stadia). Lo stesso codice può essere riscattato più volte, così da permettere agli utenti da aggiungere le ricompense esclusive a tutte le versioni di Borderlands 3 in loro possesso.

Una volta effettuato il riscatto del Codice SHiFT, tutte le ricompense devono essere manualmente aggiunte all'inventario del vostro personaggio per poter essere utilizzate. Se non sapete come fare, sappiate che questo procedimento è molto semplice: basta avviare Borderlands 3 e visitare la pagina della posta in game. In questa pagina si possono trovare tutti gli oggetti ricevuti giocando o riscattati tramite i codici e non bisogna fare altro che cliccarci sopra per inviarli allo zaino del personaggio in uso. Ottenute le chiavi, potete utilizzarle per aprire il grande forziere sulla Sanctuary III e trovare al suo interno del bottino raro. Le teste e le skin possono invece essere applicate presso una qualsiasi stazione per la personalizzazione del personaggio.