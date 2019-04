Borderlands 3: il tema dinamico per PS4 si mostra in un nuovo video

Sulla pagina ufficiale Twitter di Borderlands 3 è stato pubblicato nelle ultime ore un breve filmato che ci mostra in movimento il particolare tema dinamico disponibile esclusivamente su PlayStation 4.

Come potete vedere nel filmato presente in calce alla notizia, lo sfondo di questo tema dinamico mostra la stessa immagine della copertina che il pubblico sembra aver particolarmente apprezzato. Trattandosi di un tema animato inoltre, potete notare che la granata presente in corrispondenza del petto dello Psycho è animata, così come l'immagine alle sue spalle. Ovviamente anche le icone di sistema verranno sostituite da un nuovo set a tema Borderlands, mentre non sembrano esserci suoni che rimpiazzano quelli predefiniti.

Vi ricordiamo che l'unico modo per ottenere questo tema esclusivo è quello di preordinare Borderlands 3 sul PlayStation Store in una delle sue 3 diverse edizioni, ovvero Standard, Deluxe o Super-Deluxe. Il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 13 settembre nelle versioni PlayStation 4, Xbox One e PC (esclusivamente su Epic Games Store).

Sapevate che l'arrivo del gioco in esclusiva sull'Epic Games Store ha spinto alcuni utenti a bombardare le pagine Steam dei precedenti capitoli con recensioni negative? Ad intervenire sulla questione è stato anche Randy Pitchford, boss di Gearbox Software.