Borderlands 3 gratis nel weekend: free play per tutto il fine settimana

Mentre proseguono i lavori su Tiny Tina's Wonderlands, 2K e Gearbox Software organizzano un nuovo Weekend di Gioco Gratuito interamente dedicato a Borderlands 3: ecco tutti i contenuti accessibili, le modalità di partecipazione all'iniziativa e le piattaforme coinvolte.

Come specificato dagli autori di Gearbox dalle pagine del sito ufficiale della serie di Borderlands, il Free Play Weekend di Borderlands 3 è disponibile da oggi, giovedì 14 ottobre, su tutte le piattaforme che hanno accolto al lancio il kolossal FPS ruolistico con protagonisti i Cacciatori della Cripta.

Chi desidera giocare gratis per tutto il fine settimana a BF3, di conseguenza, potrà farlo scaricando il gioco su PC (Steam), dallo store di Google Stadia e dai negozi digitali di PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Per tutta la durata dell'iniziativa promozionale sarà possibile accedere al pacchetto completo delle missioni e delle attività della campagna principale incentrata sulla sfida ai malvagi gemelli Calypso, con l'ulteriore incentivo rappresentato dall'accesso agli eventi stagionali Bloody Harvest, Broken Hearts Day e Revenge of the Cartels, ciascuno attivabile tramite il menù principale.

Tutti i progressi effettuati nel corso del fine settimana di prova gratuita potranno essere trasferiti nel gioco acquistandone qualsiasi versione sulla medesima piattaforma (o famiglia di console, nel caso delle versioni PlayStation e Xbox). Qualora foste interessati, qui trovate la nostra recensione di Borderlands 3 per PS5 e Xbox Series X/S.