Borderlands 3: altre tre Chavi d'Oro gratis, ecco il nuovo Codice SHiFT

Il team di sviluppo di Borderlands 3 vuole assicurarsi che i giocatori dello sparatutto non restino a corto di bocche da fuoco e, ancora una volta, ha diffuso un Codice SHiFT il cui utilizzo permette di ottenere in un sol colpo ben tre Chiavi d'Oro gratis.

Ecco di seguito la sequenza di numeri e lettere da inserire sul sito ufficiale del looter shooter o all'interno della sezione SHiFT dei menu di gioco:

WH5BB-SZXR9-CFCX9-633JB-CT3HC

Rispettando la tradizione della quasi totalità dei Codici SHiFT, anche questa combinazione diffusa dallo stesso CEO di Gearbox Software ha una validità limitata nel tempo e non c'è molto tempo per utilizzarla: avrete infatti la possibilità di riscattare il codice entro e non oltre le ore 17:00 italiane del prossimo giovedì 6 maggio 2021, momento nel quale diverrà inutilizzabile. Se al vostro profilo SHiFT sono state associate più piattaforme diverse (PlayStation 4/PlayStation 5, Xbox One/Xbox Series X|S, Steam, Epic Games Store e Google Stadia), potete anche in questo caso aggiungere le ricompense ad ogni singolo account semplicemente riscattando il codice più volte e selezionando poi nell'elenco di piattaforme quella sulla quale volete attivare i benefici.

Va precisato che il semplice riscatto del codice sul sito non basta per poter utilizzare le Chiavi d'Oro, le quali vanno manualmente aggiunte allo zaino dei Cacciatori della Cripta all'interno del gioco. Per far ciò basta accedere al menu del gioco, visitare la sezione dedicata alla posta in game e cercare le Chiavi d'Oro in fondo alla lista. A questo punto le chiavi saranno nel vostro inventario e potrete visitare l'hub di gioco, ovvero la Sanctuary III, con l'obiettivo di spendere le vostre preziose chiavi per aprire svariate volte il grosso forziere d'oro. Ad ogni apertura della cassa consumerete una chiave ed otterrete del bottino leggendario del vostro livello.

