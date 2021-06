Borderlands 3: tre Chavi d'Oro gratis con il nuovo Codice SHiFT

In attesa di scoprire se l'annuncio del tanto chiacchierato spin-off di Borderlands dedicato a Tiny Tina sia in arrivo o meno al prossimo E3 2021, possiamo ingannare l'attesa con questo nuovo Codice SHiFT che permette di sbloccare in maniera completamente gratuita tre Chiavi d'Oro in Borderlands 3.

Ecco di seguito la sequenza di numeri e lettere da inserire sul sito ufficiale del looter shooter:

K9WTT-J596S-C6CFS-XTBBB-33HHZ

Come tutti i Codici SHiFT, anche questo non resterà valido per sempre e i giocatori avranno un periodo di tempo limitato per ottenerne tutti i benefici: il codice dovrebbe infatti scadere alle ore 17:00 italiane del prossimo giovedì 10 giugno 2021, quindi fareste bene a riscattarlo il prima possibile. Vi ricordiamo che se al vostro account SHiFT avete associato più piattaforme (PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Steam, Epic Games Store e Google Stadia), avete come sempre l'opportunità di aggiungere queste ricompense gratis ad ogni singolo account semplicemente riscattando il codice più volte e selezionando poi con un click una piattaforma diversa tra quelle elencate. Se per qualche motivo non avete modo di effettuare l'accesso al sito ufficiale, sappiate che i Codici SHiFT possono essere riscattati anche in game, attraverso la voce SHiFT presente all'interno dei menu.

Non dimenticate che il riscatto del codice corrisponde solo a metà dell'opera, visto che ciò non basta a poter utilizzare le Chiavi d'Oro. Questi oggetti vanno infatti aggiunti all'inventario del vostro personaggio accedendo al menu della posta nella sezione "Social" e premendo il tasto della conferma sulla voce relativa alle Chiavi d'Oro, solitamente posizionata in fondo alla lista dei messaggi ricevuti.

