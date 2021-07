Borderlands 3: altre tre Chavi d'Oro gratis con il nuovo Codice SHiFT

A distanza di pochi giorni dal debutto del cross-play in Borderlands 3 (disponibile su tutte le piattaforme ad eccezione di PlayStation 4 e PlayStation 5), Gearbox Software ha pubblicato un nuovo Codice SHiFT per permettere a tutti i giocatori di ottenere ben tre Chiavi d'Oro.

Qui sotto potete trovare la combinazione composta da numeri e lettere che può essere utilizzata sul sito ufficiale del looter shooter o direttamente nel gioco, all'interno della sezione SHiFT dei menu:

5HWTJ-JFS69-WR5XS-FBTTJ-99HWH

Proprio come tutti (o quasi) i codici che sono stati pubblicati nel corso degli ultimi mesi, anche quello che vi proponiamo oggi non resterà attivo per molto tempo e potrà essere utilizzato da parte dei giocatori PC e console esclusivamente in una precisa finestra temporale: avrete infatti la possibilità di riscattare il Codice SHiFT entro e non oltre le ore 17:00 italiane del prossimo giovedì 8 luglio 2021. Il meccanismo legato al riscatto del codice è sempre lo stesso: chiunque abbia associato al proprio account SHiFT diverse piattaforme (PlayStation 4/PlayStation 5, Xbox One/Xbox Series X|S, Steam, Epic Games Store e Google Stadia) può inserire il codice più volte sul sito e associarlo poi tramite la pressione di un tasto ai vari account, così che tutti possano ricevere le ricompense.

Va precisato che l'immissione del codice sul sito o in gioco non è sufficiente a ricevere le ricompense gratuite, dal momento che le chiavi vanno manualmente aggiunte all'inventario dei Cacciatori della Cripta. Per effettuare questo semplice procedimento basta premere il tasto Start per accedere al menu e poi selezionare la sezione Social, la quale include una scheda dedicata alla posta: proprio nell'elenco dei messaggi ricevuti dovrebbe essere presente una voce riguardante le Chiavi d'Oro sulla quale cliccare tante volte quante sono le chiavi che volete aggiungere allo zaino. Per poter poi utilizzare questi oggetti dovete saltare a bordo della Sanctuary III, la grossa nave che funge da hub e sulla quale si trova un grosso forziere d'oro che si apre utilizzando una chiave e contiene numerosi oggetti epici o leggendari.

