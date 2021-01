Borderlands 3: tre Chiavi d'Oro gratis con il primo codice del 2021

Anche nel 2021 è possibile grazie alla generosità di Gearbox Software continuare a riscattare i Codici SHiFT di Borderlands 3, il primo dei quali consente ai giocatori dello sparatutto di aggiungere senza costi aggiuntivi al proprio inventario un totale di tre Chiavi d'Oro.

Ecco di seguito la sequenza di numeri e lettere da inserire sul sito ufficiale del looter shooter:

KSC3T-TCX6H-56WFH-FT3TJ-B3JZ9

Come tutti i codici pubblicati recentemente dal team di sviluppo sui vari canali social ufficiali, anche questo resterà attivo per un periodo di tempo limitato: avrete infatti la possibilità di riscattare il codice entro e non oltre le ore 17:00 italiane del prossimo lunedì 25 gennaio 2021, momento nel quale diverrà inutilizzabile. Se sul vostro account SHiFT avete collegato più piattaforme (PlayStation 4, Xbox One, Steam, Epic Games Store e Google Stadia), vi ricordiamo come sempre che esiste la possibilità di aggiungere le ricompense ad ogni singolo account semplicemente riscattando il codice più volte e selezionando poi con un click una piattaforma diversa.

Non dimenticate che per poter utilizzare queste ricompense non basta inserire il codice sul sito o all'interno del gioco, ma occorre anche aggiungere manualmente le chiavi allo zaino dei Cacciatori della Cripta, passaggio che può essere effettuato all'interno del menu della posta in game. In questa finestra è infatti possibile riscattare varie ricompense e, tra queste, in fondo alla lista trovate anche le Chiavi d'Oro, che possono essere utilizzate come gettoni per accedere al forziere sulla Sanctuary III.

Vi ricordiamo che chiunque sia in possesso del gioco su PlayStation 4 o Xbox One in versione fisica o digitale può effettuare l'upgrade gratuito di Borderlands 3 a PlayStation 5 e Xbox Series X, grazie al quale è possibile giocare a 4K e 60fps.