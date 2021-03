Borderlands 3: altre tre Chiavi d'Oro gratis con il primo codice di marzo

Anche nel mese di marzo 2021 è arrivato un Codice SHiFT nuovo di zecca che permette a tutti i possessori di Borderlands 3 di arricchire il proprio inventario grazie a tre Chiavi d'Oro completamente gratuite.

Ecco di seguito la sequenza di numeri e lettere da inserire sul sito ufficiale del looter shooter:

CZ53T-XFXFH-5RW69-6TTB3-XS5ZW

Come tutti i codici pubblicati in tempi redenti da parte di Gearbox Software sui vari canali social ufficiali, anche questo resterà attivo per un periodo di tempo limitato: gli utenti avranno infatti la possibilità di riscattare il codice entro e non oltre le ore 17:00 italiane del prossimo giovedì 11 marzo 2021, dopodiché non vi sarà più alcun modo per ottenere le ricompense. Se sul vostro account SHiFT sono state collegate più piattaforme (PlayStation 4,, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Steam, Epic Games Store e Google Stadia), vi ricordiamo come sempre che esiste la possibilità di aggiungere le Chiavi d'Oro gratuite ad ogni singolo account semplicemente riscattando il codice più volte e selezionando poi con un click una piattaforma diversa tra quelle elencate.

Non dimenticate che per poter utilizzare le Chiavi Dorate non basta inserire il codice sul sito o all'interno del gioco, ma occorre anche aggiungere manualmente le chiavi all'inventario dei Cacciatori della Cripta: per far ciò bisogna accedere al menu della posta in gioco e scorrere fino in fondo al lungo elenco per trovare la voce relativa alle Chiavi d'Oro. Una volta riscattati gli oggetti ,potrete utilizzarli per aprire il grande forziere sulla Sanctuary III e trovare al suo interno del prezioso bottino.

Vi ricordiamo che di recente è stato anche pubblicato il primo Codice SHiFT di Godfall utile per ottenere una esclusiva skin gratis di Fenice su PC e PS5.