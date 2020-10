Borderlands 3: tre Chiavi d'Oro gratis in tempo per Halloween, ecco il codice

Gearbox Software non ha alcuna intenzione di fermarsi nell'ormai tradizionale pubblicazione di nuovi codici SHiFT di Borderlands 3 in occasione di ogni evento dedicato allo sparatutto. In concomitanza con la presentazione dei nuovi DLC, sono arrivate infatti altre tre Chiavi d'Oro gratuite.

Ecco di seguito la sequenza di numeri e lettere da inserire sul sito ufficiale del looter shooter:

WHWBJ-5RWXH-KX5RH-F3BBB-KCHWZ

Come ormai tutti gli ultimi codici SHiFT pubblicati dalla software house, anche questo ha un periodo di validità limitato nel tempo e sarà possibile procedere al suo riscatto sul portale ufficiale entro e non oltre le ore 17:00 italiane del prossimo venerdì 13 novembre 2020. Anche questo codice può essere attivato più volte per ottenere le Chiavi d'Oro su ogni singola piattaforma associata al vostro profilo SHiFT (PlayStation 4, Xbox One, Steam, Epic Games Store e Google Stadia). Va precisato che riscattare il codice non permette di utilizzare immediatamente le chiavi in gioco ma è necessario un passaggio aggiuntivo: occorre infatti avviare Borderlands 3 ed accedere al menu della posta per vedere la lista delle ricompense disponibili e cercare le Chiavi d'Oro, solitamente situate in fondo. A questo punto potete salire a bordo della Sanctuary III, la grossa nave che funge da hub di gioco, è aprire il forziere d'oro tramite l'utilizzo delle chiavi dorate per ottenere un bel po' di loot di alto livello.

Vi ricordiamo che avete ancora pochi giorni per riscattare i codici di Halloween di Borderlands 3, grazie ai quali si possono ottenere gratuitamente delle teste a tema horror per i quattro Cacciatori della Cripta. Non dimenticate inoltre che nei prossimi giorni arriverà l'upgrade gratuito di Borderlands 3 per PS5 e Xbox Series X|S, grazie al quale il gioco potrà girare a 4K e 60 fps.