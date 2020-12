Borderlands 3: tre Chiavi d'Oro gratis con un nuovo codice, anche su PS5 e Xbox Series X

State giocando a Borderlands 3 approfittando del recente debutto degli upgrade gratuiti alla next-gen? Allora sappiate che solo per poche ore potrete riscattare un Codice SHiFT nuovo di zecca che consente di ottenere ben tre Chiavi d'Oro.

Ecco di seguito la sequenza di numeri e lettere da inserire sul sito ufficiale del looter shooter:

5S53J-HHCF9-KRCFS-63TBT-3H9XT

A fornire il codice agli appassionati del titolo Gearbox Software è stato proprio il buon Randy Pitchford, che ha specificato anche come questo resterà attivo solo per pochissimi giorni: avrete infatti tempo solo fino alle ore 17:00 italiane del prossimo lunedì 7 dicembre 2020 per aggiungere le Chiavi d'Oro al vostro inventario. Anche per il codice che vi proponiamo oggi vale lo stesso discorso fatto negli altri casi, ovvero è possibile riscattare più volte lo stesso codice per associarlo ad ogni singola piattaforma legata al vostro account SHiFT, così da sbloccare le tre Chiavi d'Oro gratis su tutte le vostre console (PlayStation 4, Xbox One, Steam, Epic Games Store e Google Stadia). Dopo aver attivato il codice, gli oggetti non saranno subito trasferiti al vostro inventario ma occorrerà aggiungerle manualmente seguendo pochi e semplici passi: aprite il menu dell'inventario, visitate la sezione dedicata alla posta e scorrete in fondo all'elenco per trovare la voce delle Chiavi d'Oro. A questo punto è possibile aggiungere il quantitativo desiderato di chiavi all'inventario del personaggio semplicemente cliccandoci sopra.

Vi ricordiamo che le chiavi vanno utilizzate sulla Sanctuary III, la base operativa dei Cacciatori della Cripta sulla quale si trova un grosso forziere d'oro: ad ogni apertura consumerete una chiave e otterrete del bottino di alto livello.

