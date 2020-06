Borderlands 3: tre Chiavi d'Oro gratis con il nuovo Codice SHiFT

A poche ore dal debutto dell'espansione di Borderlands 3 chiamata Taglia di Sangue, Gearbox è tornata a pubblicare i suoi Codici SHiFT e l'ultimo di questi permette di ottenere senza costi aggiuntivi un tris di Chiavi d'Oro.

Ecco di seguito la sequenza di numeri e lettere da inserire sul sito ufficiale del looter shooter:

WH5TT-CWZ5Z-WXWR9-63BB3-ZWBR3

Sembra che questo codice SHiFT non abbia una data di scadenza, in ogni caso vi suggeriamo di attivarlo il prima possibile poiché in alcuni casi questi codici potrebbero non essere più validi da un momento all'altro. Non dimenticate inoltre che, se possedere il gioco su più di una piattaforma e avete tutti gli account associati al profilo SHiFT, potete attivare il codice tante volte quante sono le piattaforme associate e riscattare le ricompense su ciascuna di esse (PlayStation 4, Xbox One, Steam, Epic Games Store e Google Stadia).

Una volta riscattate le Chiavi d'Oro, prima di utilizzarle al forziere di Sanctuary III dovrete manualmente ritirare le chiavi dal menu della posta ricevuta, all'interno della scheda social dell'inventario.

