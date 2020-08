Borderlands 3: tre Chiavi d'Oro gratis con il nuovo Codice SHiFT, valido solo per poco

È arrivato a sorpresa nel corso delle ultime ore un nuovo Codice SHiFT di Borderlands 3, il quale consente di ottenere gratuitamente tre Chiavi d'Oro e aprire altrettante volte il grosso forziere colmo di loot situato sulla Sanctuary III.

Ecco di seguito la sequenza di numeri e lettere da inserire sul sito ufficiale del looter shooter:

KHWT3-FSSWH-WXC69-FTJBJ-5TWSW

Purtroppo il codice in questione resterà attivo solo per una manciata di ore e, stando alle informazioni fornite dal team di sviluppo sui canali social ufficiali, si potrà procedere al riscatto fino a domani, lunedì 3 agosto 2020. Non dimenticate che se possedete più versioni del gioco, tutte collegate al profilo SHiFT, potrete utilizzare il codice più volte e riscattare le chiavi su ogni singola piattaforma (PlayStation 4, Xbox One, Steam, Epic Games Store e Google Stadia). Vi ricordiamo inoltre che le chiavi vanno aggiunte manualmente all'inventario del personaggio una volta riscattate e per farlo basterà visitare il menu "Posta".

Sapevate che da qualche giorno Gearbox Software ha dato ufficialmente il via ai festeggiamenti per l'anniversario di Borderlands 3? Nel corso delle prossime settimane si alterneranno infatti diversi mini-eventi grazie ai quali si potranno ottenere denaro, Eridium e bottino extra.