Borderlands 3: tre Chiavi d'Oro gratis con il nuovo codice, valido anche su Steam

Manca ormai davvero poco al debutto di Borderlands 3 su Steam e all'uscita dell'espansione Guns, Love and Tentacles. Se volete prepararvi a tutte le novità del looter shooter di Gearbox con un po' di bocche da fuoco e altro bottino raro, ecco a voi un nuovo codice SHiFT per ottenere altre tre Chiavi d'Oro.

Ecco di seguito il codice da utilizzare sul sito ufficiale:

KBWBJ-W5HH5-RZXF9-KXB3T-JRBRJ

Il codice in questione resterà valido fino al prossimo 9 marzo 2020 e, come tutti i precedenti codici SHiFT di Borderlands 3, può essere utilizzato più volte così da aggiungere le Chiavi d'Oro su tutte le piattaforme associate al vostro profilo (PlayStation 4, Xbox One, Steam, Epic Games Store e Google Stadia). Nonostante infatti la versione Steam non sia ancora disponibile, basta associare il vostro account del client Valve a quello Gearbox per poter utilizzare tutti i codici attualmente validi e iniziare il gioco il prossimo venerdì 13 marzo 2020 con un bel po' di armi.

Nel caso in cui dovessero servirvi poi altre Chiavi d'Oro per aprire il grosso forziere di Sanctuary III e ottenere del bottino di alto livello, vi invitiamo ad approfittare dell'offerta Twitch Prime di Borderlands 3.