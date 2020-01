Borderlands 3: tre Chiavi d'Oro e una skin Echo gratis per gli utenti Twitch Prime

Continua la collaborazione tra la celebre piattaforma di streaming Twitch e Borderlands 3 che, dopo aver proposto un primo pacchetto di contenuti aggiuntivi, dona ora a tutti gli abbonati al servizio Twitch Prime il Bundle intitolato Prime New Year.

Il pacchetto in questione contiene non solo il DLC Stream DECH, ovvero una skin per personalizzare l'aspetto del vostro dispositivo ECHO, ma anche tre utilissime Chiavi d'Oro grazie alle quali aprire più e più volte il forziere situato sulla Sanctuary III, così da ottenere un bel po' di loot di alto livello e magari affrontare con meno problemi il raid alla struttura segreta della Maliwan. Per riscattare il bundle gratuito non dovrete far altro che collegare il vostro profilo Twitch ad un account Amazon con abbonamento attivo al servizio Prime. Visitando la pagina ufficiale della promozione, vi basterà cliccare sul tasto azzurro con su scritto "riscatta ora" per far apparire tutte le pagine necessarie ad effettuare il login sia con il vostro profilo SHiFT (lo stesso che utilizzate solitamente per riscattare gli altri codici) che con quello Amazon.

Stando a quanto dichiarato sul sito, la promozione resterà attiva fino al prossimo 14 maggio 2020, giorno in cui dovrebbe arrivare un altro dei quattro bundle gratuiti previsti.

Se avete bisogno di altri codici SHiFT, sappiate che è da poco stato pubblicato un nuovo codice per ottenere tre Chiavi d'Oro in Borderlands 3, il quale non sembra avere al momento alcuna data di scadenza.