Borderlands 3: tre nuove Chiavi d'Oro gratis, ecco il codice SHiFT

Se state provando ad espandere il vostro inventario con del bottino leggendario e non avete voglia di darvi ad una sana sessione di farming dei nuovi mini-eventi di Borderlands 3, ecco un nuovo codice SHiFT che permette di sbloccare 3 Chiavi d'Oro.

Ecco di seguito il codice da inserire sul sito ufficiale del looter shooter:

5BKBB-KZ9SK-69R69-5F3TT-RK5RC

Anche in questo caso il codice gode di una durata molto limitata e per goderne dei benefici dovrete riscattarlo entro il prossimo lunedì 20 aprile 2020. Se avete il gioco su più piattaforme e le avete collegate correttamente al vostro account SHiFT (PlayStation 4, Xbox One, Steam, Epic Games Store e Google Stadia), non dimenticate di utilizzare il codice più volte per ottenere le chiavi su ogni singolo profilo. Vi ricordiamo che per aggiungere le chiavi all'inventario bisogna recarsi nel menu social del gioco, selezionare la voce relativa alla posta e selezionare l'ultima voce del lungo elenco. Per procedere invece all'utilizzo delle chiavi bisogna recarsi alla Sanctuary III e aprire il grosso forziere dorato segnalato da un'icona con su un teschio sulla mappa.

Vi servono altre Chiavi d'Oro? Allora affrettatevi ad aderire alla promozione Twitch Prime di Borderlands 3, grazie alla quale si possono ottenere alcune chiavi ed uno shotgun leggendario.