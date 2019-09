Borderlands 3: dove trovare il fucile leggendario di Rick & Morty e One Punch Man

Borderlands 3 è ricco di sorprese e omaggi, come l'easter egg del Signore degli Anelli. All'interno del gioco, inoltre, è possibile ottenere anche i fucili a pompa leggendari di Rick & Morty e One Punch Man. In questa mini-guida vi mostriamo dove trovarli e come aggiungerli alla vostra collezione.

Entrambi i fucili si trovano nella città di Lectra. Una volta giunti sul posto, sarete in grado di ottenere le due armi leggendarie dedicate a Rick & Morty e One Punch Man. Vediamo come fare.

Dove trovare il fucile a pompa di Rick & Morty

A nord-est di Lectra City si aggirano due nemici dal nome alquanto familiare: Wick e Warty. Come è facile intuire anche dalle loro fattezze, questi avversari sono ispirati a Rick & Morty, e facendoli fuori potrete droppare il fucile a pompa leggendario a loro dedicato.

Nel filmato proposto in apertura potete vedere la posizione esatta in cui trovare Wick e Warty, così da eliminarli per ottenere il fucile. Segnaliamo che i due nemici non saranno sempre presenti nell'area. Se non li trovate vi basta uscire dalla zona e rientrare, ripetendo l'operazione fino a quando non spunteranno sulla mappa.

Dove trovare il fucile a pompa di One Punch Man

Come potete vedere nel filmato proposto in basso, a Lectra City troverete una missione chiamata "A prova di moglie". La quest è ambientata nello stesso punto in cui si trova l'easter egg di One Punch Man. Scendete le scale e seguite la parete a sinistra fino a imbattervi in una recinzione aperta. Al suo interno troverete un gruppo di interruttori, leve e ruote. Questi apriranno la porta dall'altra parte del corridoio da dove uscirà One Punch.

Per aprire la porta dovrete interagire con questi oggetti nel seguente ordine:

Pulsante di sinistra

Ruota destra

Leva destra

Leva sinistra

Una volta sconfitto il nemico ispirato a One Punch Man (attenzione, può farvi fuori solo con un colpo!), avrete l'opportunità di droppare il fucile a pompa a lui dedicato. Il drop non è garantito al 100%, ma in caso di fallimento potete sempre riprovare a ottenerlo abbandonando l'area, ritornando e ripetendo l'operazione descritta sopra.

Parlando di ricompense, ricordiamo che sulle nostre pagine trovate tutti i codici vip di Borderlands 3 da riscattare per ottenere chiavi d'oro gratis e skin.