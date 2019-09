Borderlands 3: Troy Baker non ha doppiato Rhys per volere di Gearbox

Il Rhys presente in Borderlands 3, per certi versi, non è lo stesso di quello che abbiamo conosciuto in Tales from the Borderlands di Telltale. No, non stiamo parlando della naturale evoluzione del personaggio, ma del fatto che nel terzo capitolo della serie non è stato doppiato da Troy Baker, interprete tra i più noti del panorama videoludico.

Lo scorso aprile, Randy Pitchford ha commentato il mancato ritorno di Baker in studio di registrazione affermando che il doppiatore non aveva accettato la parte. In una recente intervista, tuttavia, il doppiatore ha fornito una versione dei fatti decisamente differente, affermando che si è trattata di una decisione di Gearbox, non sua. "Semplicemente, non hanno voluto un doppiatone del sindacato", ha spiegato a VG247 riferendosi al SAG-AFTRA (Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists), sindacato di cui fa parte.

A quanto pare, Gearbox ha deciso di non ingaggiare personalità legate ad esso, impedendo a Baker riprendere il ruolo di Rhys come avrebbe in realtà voluto. "Stavo aspettando quella chiamata", ha spiegato. Gearbox, però, è stata inamovibile su tale decisione.

Troy Baker non è l'unico doppiatore a non aver ripreso il proprio ruolo in Borderlands 3. Anche David Eggins (interprete di Claptrap) è stato escluso. Stando alle informazioni a nostra disposizione, nei precedenti capitoli della saga Ebbings aveva interpretato il simpatico robottino gratuitamente, in virtù di precedenti accordi con lo studio. Quando però ha preteso un compenso, Gearbox s'è rifiutata di concederglielo.