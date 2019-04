Borderlands 3: Troy Baker potrebbe non tornare nel ruolo di Rhys

Rhys, uno dei principali protagonisti di Tales from the Borderlands, titolo narrativo di Telltale ambientato nell'universo del gioco di Gearbox, come visto nel trailer di Borderlands 3, avrà un ruolo anche nel terzo capitolo della serie, ma forse con un doppiatore diverso.

Troy Baker, attore e notissimo doppiatore del mondo dei videogiochi, ha partecipato ad un recente Q&A ad un evento a Melbourne, durante il quale gli è stato chiesto per l'appunto se tornerà a riprendere il suo ruolo in Borderlands 3. Questa la risposta: "Vorrei davvero che Gearbox sappia che se vogliono riportare personaggi dal Borderlands di Telltale dovrebbero essere interpretati dalle persone che gli hanno dato origine".

Una risposta che lascia presagire che no, non dovrebbe essere lui a prestare la voce a Rhys. Per la verità una piccola speranza ci sarebbe ancora. Se da un lato infatti il ruolo del personaggio nel gioco potrebbe essere totalmente marginale, per cui non valeva la pena spendere tanti soldi per ingaggiare Baker, che è uno dei doppiatori più noti e pagati dell'industria videoludica, dall'altro proprio in previsione di un ruolo secondario, Gearbox potrebbe non aver iniziato ancora i casting per registrarne le battute, che potrebbe essere il motivo per cui l'attore non sia stato ancora contattato.

Come che sia, a noi non resta che aspettare. Nel frattempo avete già dato un primo sguardo ai protagonisti di Borderlands 3? Il gioco uscirà il 13 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC.