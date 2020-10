Borderlands 3: Ultimate Edition, Botte e Bottino, Pacchetti Cosmetici e molto altro!

Il Borderlands Show andato in onda quest'oggi si è rivelato ricco di sorprese: oltre all'annuncio di Borderlands 3 Ultimate Edition e Next‐Level Edition, ha anche visto la presentazione di quattro nuovi modelli di Cacciatori della Cripta e del gameplay di Botte e Bottino, modalità che uscirà il 10 novembre come parte del DLC Designer's Cut.

Borderlands Ultimate Edition, come il nome suggerisce, è l'edizione definitiva del gioco, e include al suo interno il gioco base e tutti i contenuti del Season Pass 1 e del Season Pass 2. La sua pubblicazione è fissata per il 10 novembre su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Google Stadia. L'aggiornamento grafico per PS5 e Xbox Series X|S sarà gratis per i possessori del gioco su PS4 e Xbox One, e sarà anche supportato il trasferimento dei salvataggi tra generazioni.

Spazio anche per il gameplay della nuova modalità Botte e Bottino, presentato da due ex cacciatori della Cripta, ora commentatori ECHOcast: Axton e Salvador. L'azione si svolge nel Complesso tempestoso, una vasta base militare DAHL abbandonata su un'isola invernale. Botte e bottino, inclusa nel nuovo contenuto aggiuntivo Designer's Cut, offre un'esperienza roguelike dal ritmo intenso. Inizierete senza equipaggiamento e dovrete recuperare il possibile o morire provandoci. Per assicurare che tutti giochino alla pari, in Botte e bottino le specializzazioni sono disattivate, e il focus dell'azione è tutto spostato sulle sparatorie, che ricompensano la capacità di spazzare via i nemici evitando al tempo stesso l'Uragano. È possibile rianimare gli alleati in co‐op nei punti di rientro designati, ma se il proprio gruppo viene annientato si viene eliminati e il bottino non estratto è perso per sempre. Le armi di rarità bianca e blu potrebbero fare la differenza tra un tentativo fallito e un glorioso trionfo in Botte e bottino, e se sarete abbastanza fortunati da trovare un'arma leggendaria le vostre probabilità di sopravvivenza miglioreranno, ma la vittoria non è mai garantita. Per sperare di ottenere il bottino leggendario migliore disponibile solo in Botte e Bottino, dovrete equipaggiarvi e affrontare Harker superpesante, il boss finale del Complesso tempestoso.

Durante l'episodio odierno di The Borderlands Show sono inoltre stati svelati quattro nuovi pacchetti cosmetici Forma definitiva multiverso, uno per ciascun cacciatore della Cripta. Queste skin mostrano come sarebbero i cacciatori della Cripta in un universo alternativo in cui hanno

intrapreso altre carriere. I più modaioli saranno felici di sapere che questi elementi possono essere abbinati ad altri corpi, teste e skin. Questi eleganti completi sono anche inclusi in Borderlands 3 Next‐Level Edition, una nuova versione esclusiva per console che include il gioco base e gli elementi cosmetici Forma definitiva multiverso. Come ringraziamento per i giocatori, i pacchetti cosmetici Forma definitiva saranno forniti, oltre ai possessori di Borderlands 3 Ultimate Edition e Season Pass 2, anche a chi possiede Borderlands 3 Super Deluxe Edition e il primo Season Pass.

Il Progettista di gioco Tommy Westerman ha poi parlato dei nuovi stili di gioco resi possibili dalle nuove specializzazioni di Amara la sirena, FL4K il domatore, Moze l'artigliera e Zane l'agente in Designer's Cut. Le nuove specializzazioni e Botte e bottino saranno disponibili dal 10 novembre come parte del DLC Designer's Cut, incluso nel Season Pass 2.

Ricapitolando, Borderlands 3 Ultimate Edition e Next‐Level Edition, il DLC Designer's Cut del Season Pass 2, gli elementi cosmetici Forma definitiva multiverso e Caos 11 arriveranno il 10 novembre. La Ultimate Edition è in arrivo su PC, Stadia, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S, mentre la Next‐Level Edition uscirà su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X / Series S.