Borderlands 3 Ultimate Edition quasi gratis su Google Stadia!

In vista delle festività natalizie Google Stadia ha lanciato una nuova tornata di offerte sui giochi del proprio catalogo: a spiccare tra i tanti è senza ombra di dubbio Borderlands 3 Ultimate Edition, proposto al prezzo stracciato di 10,99 euro anziché 99,99 euro. Se avete lo sconto di Stadia Pro, inoltre, potete pagarlo solo 0,99 euro!

Stiamo parlando della versione più completa possibile del looter shooter di Gearbox Software, comprensiva, oltre che del gioco base, anche dei due Season Pass e di una serie di pacchetti aggiuntivi. In Borderlands 3 Ultimate Edition sono inclusi:

Season Pass 1

Moxxi alla conquista dell'Handsome Jackpot

Armi, amore e tentacoli: Il matrimonio di Wainwright e Hammerlock

Taglia di sangue

Psycho Krieg e il Fantastico Sconquasso

Il Season Pass 2 include

Contenuti Designer's Cut, con la modalità "Botte e bottino" e una specializzazione in più per ogni cacciatore della Cripta

Contenuti aggiuntivi e dettagli del Designer's Cut da annunciare

I quattro pacchetti cosmetici Forma definitiva multiverso

Contenuti bonus aggiuntivi

Pacchetto Stallone da culo

Pacchetto Retrò

Pacchetto Neon

Pacchetto Gearbox

Pacchetto Armi giocattolo

MOD equipaggiabili aumento XP e bottino

Come dicevamo in apertura, è anche possibile acquistare Borderlands 3 Ultimate Edition a soli 99 centesimi, a patto di possedere il coupon di 10 euro riservato agli abbonati Stadia Pro. Il coupon è offerto anche a coloro che hanno usufruito della prova gratis di Stadia Pro in passato o che ne usufruiscono per la prima volta adesso.

Ad esempio, se avete riscattato i due mesi di Stadia Pro gratis lo scorso aprile, o la prova di un mese istituita a maggio, allora vi è stato sicuramente assegnato un buono sconto di 10 euro. Se non lo avete mai usato, questa potrebbe essere la volta buona. In alternativa, se non avete mai effettuato la prova gratis di un mese a Stadia Pro, potete farla adesso per la prima volta a questo indirizzo (link non tracciato) ed ottenere, oltre ai vantaggi dell'abbonamento, anche il coupon da 10 euro da impiegare su Borderlands 3 Ultimate Edition per comprarlo a soli 99 centesimi. Tenete presente che una volta attivata la prova si attiva anche la fatturazione ricorrente: se non volete continuare ad usufruire dei vantaggi di Stadia Pro, assicuratevi di disattivare il rinnovo. Non temete: Borderlands 3 Ultimate Edition rimarrà per sempre vostro anche senza l'abbonamento a Stadia Pro.