Borderlands 3 Ultimate Edition è qui ed è pieno di bonus su Switch!

2K Games e Gearbox Software annunciano la disponibilità immediata di Borderlands 3 Ultimate Edition su Nintendo Switch a partire da oggi, venerdì 6 ottobre 2023. Questa edizione viene descritta come "la quintessenza dell'esperienza di Borderlands 3" grazie alla presenza di tanti contenuti bonus aggiuntivi inclusi.

Borderlands 3 Ultimate Edition è qui ed oltre al gioco base, questa versione include sei contenuti aggiuntivi e tutti i pacchetti cosmetici, ecco l'elenco completo dei DLC e dei contenuti presenti nel gioco:

Gioco base di Borderlands 3

Handsome Jackpot di Moxxi

Pistole, amore e tentacoli: Il matrimonio di Wainwright e Hammerlock

Bounty of Blood

Psycho Krieg e il Fantastico Fustercluck

Contenuto aggiuntivo Designer's Cut, con la modalità Arms Race e un sistema di

abilità aggiuntivo per ogni Vault Hunter

Contenuto aggiuntivo Director's Cut, con un boss dell'incursione, nuove missioni e tre Vault Card

Oltre 30 oggetti cosmetici

Un bel pacchetto completo dunque per chiunque si avvicini solo ora all'esperienza di Borderlands 3, uno dei giochi più venduti e acclamati degli ultimi anni. A settembre, Gearbox ha pubblicato anche Borderlands Collection Pandora's Box con ben sei giochi e tutti i DLC inclusi: Borderlands, Borderlands 2, Borderlands The Pre-Sequel, Tales from the Borderlands, Borderlands 3 e New Tales from the Borderlands.

Per approfondire l'argomento vi rimandiamo alla nostra classifica dei giochi di Borderlands dal migliore al peggiore.