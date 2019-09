Borderlands 3: ecco gli ultimi Codici VIP, utili ad ottenere DLC ed armi gratis

Ad una settimana esatta dall'arrivo nei negozi di Borderlands 3, Gearbox sta continuando con una certa costanza a fornire ai propri utenti un gran numero di codici da riscattare sul sito ufficiale per ottenere armi e ricompense esclusive.

Se per la prossima Chiave d'Oro di Borderlands 3 ci toccherà attendere lo show in diretta su Twitch di domani pomeriggio, non possiamo certo dire che scarseggiano i Codici VIP.

Ecco gli ultimi codici e il quantitativo di punti che potete ottenere riscattandoli:

Codici Mail

PS4MAYHEM (Ricompensa: 500 Punti)

ALLBORDERLANDSALLDAY (Ricompensa: 250 Punti)

DONTFORGET (Ricompensa: 1.000 Punti)

Vi ricordiamo come sempre che i codici possono essere inseriti solo ed esclusivamente sul sito ufficiale del looter shooter e, per poter ricevere le varie ricompense in gioco, dovete assicurarvi di aver collegato l'account della vostra piattaforma di riferimento (Epic Games Store, PlayStation Network o Xbox Live) al profilo SHiFT. Oltre a poter ottenere dei copricapi e delle skin esclusive per Moze, Amara, Vane e FL4K, è anche possibile sbloccare un'arma esclusiva completando alcuni obiettivi sul portale.

Vi consigliamo infine di correre a riscattare il vostro Pacchetto Primo Utilizzatore di Borderlands 3, contenente ben 3 Chiavi d'Oro da utilizzare a Sanctuary III.